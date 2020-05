L'OM a rendu officielle, hier, l'information selon laquelle André Villas-Boas va rester à Marseille une saison de plus, en dépit des rumeurs de départ qui circulaient depuis plusieurs semaines. Egalement dans l'actualité de ce mardi 26 mai 2020, le prix en hausse d'Eduardo Camavinga et l'accord proche d'être trouvé entre le PSG et l'Inter Milan concernant Mauro Icardi.