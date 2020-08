Real Madrid - Zidane serein pour son avenir

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane estime que l'élimination de son équipe par Manchester City en Champions League ne lui coûtera pas son poste. Pour rappel, le technicien a remporté la Liga cette saison avec le Real.

"Vous n'avez rien à penser. Je suis l'entraîneur de Madrid, et c'est tout. Il n'y a plus de questions à poser à ce sujet. Maintenant, nous allons tous nous reposer et nous reviendrons pour une belle saison", a-t-il déclaré.