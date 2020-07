Vidéo - Zidane a ciblé le nouveau Varane : le journal du vendredi 31 juillet

A la une de ce journal du vendredi 31 juillet, l'intérêt du Real Madrid et de son entraîneur Zinedine Zidane pour Benoît Badiashile. Le jeune défenseur de l'AS Monaco (19 ans) est même présenté comme le "nouveau Varane" par nos confrères espagnols, qui l'affichent en pleine une. Dans le reste de l'actualité, on évoque bien sûr la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera ce soir l'Olympique Lyonnais au Paris St-Germain, mais aussi d'autres infos mercato (Cuisance, Ndombele...) et les soucis du président de la FIFA Gianni Infantino.