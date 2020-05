Villarreal - Anguissa n'a que faire de la rumeur Real Madrid

Prêté à Villarreal par Fulham pour la saison 2019-2020, André-Frank Zambo Anguissa réalise une saison solide en Espagne. Apparu à 25 reprises en championnat (1 but, 1 passe décisive), l'ancien marseillais fait forte impression auprès des supporters espagnols, si bien que certaines rumeurs parlent d'un intérêt du Real Madrid à son égard. Toutefois, le milieu de terrain de 24 ans ne veut pas entendre parler d'un quelconque intérêt du club merengue, comme il l'a expliqué pour Canal + Sport Afrique.

"Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute (les rumeurs). Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. Qu'il y ait le Real, le Barça ou Marseille, tu ne me parles pas de ça. Garde le pour toi, ça me permet de rester concentré" a expliqué le Camerounais.