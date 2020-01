Villarreal - L'entraîneur évoque l'intérêt de l'OL pour Toko Ekambi

Javier Calleja, l'entraîneur de Villarreal, n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Karl Toko Ekambi (27 ans). Le technicien espagnol s'est montré ferme quant à l'avenir de son poulain : il y a une clause libératoire à payer.

"Il y a cet intérêt réel et cette possibilité. Mais il y a aussi une clause libératoire et le joueur doit l’assumer. C’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs et que je n’aime pas ça. Cela peut déstabiliser le joueur" a-t-il déclaré.