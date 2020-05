Watford - Testé positif, Adrian Mariappa ne comprend pas

Mardi soir, Watford dévoilait que trois de ses employés, un joueur et deux membres du staff, avaient été testés positifs au covid-19 et placés en quarantaine. Le joueur en question, Adrian Mariappa, a donné des nouvelles rassurantes dans une interview accordée au Telegraph. "Je me suis sens aussi en forme que jamais, probablement plus en forme même, parce que je travaille très dur", a-t-il assuré. "J'ai suivi mon programme d'entraînement et je ne me suis pas senti à bout de souffle ou malade, ou quoi que ce soit."

Le défenseur de 33 ans ne comprend pas comment il a pu être infecté. "Depuis que j'ai obtenu mon résultat positif, mardi, je me suis gratté la tête pour essayer de comprendre comment j'aurais pu contracter un coronavirus", poursuit-il. "Ce fut une grande surprise, parce que je n'ai pas vraiment quitté la maison, à part pour un peu d'exercice et une marche avec les enfants (...) Mon style de vie est très calme donc je ne sais vraiment pas comment je l'ai attrapé."