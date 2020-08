WCL - L'OL tient bon face à Wolfsburg et remporte sa 7ème LDC !

Lyon remporte la Ligue des Champions féminine pour la 7ème fois de son histoire ! Ce dimanche soir, les Lyonnaises ont souffert surtout en seconde mi-temps face à Wolfburg mais elles se sont finalement imposées 3-1 sur la pelouse du Stade Anoeta à Saint-Sébastien. C’est Eugénie Le Sommer qui a inscrit le premier but de cette rencontre. La meilleure buteuse de l’histoire du club, à la réception d’un très bon centre en retrait de Delphine Cascarino, a vu sa première frappe repoussée avant de faire mouche sur sa deuxième tentative (25ème). C’est ensuite Saki Kumagai qui a fait le break d’une splendide frappe pied gauche (44ème).

En seconde période, Wolfsburg a enchainé les occasions. Alexandra Popp a redonné de l’espoir aux Allemandes en inscrivant un but de la tête juste avant l’heure de jeu (58ème). Mais à quelques minutes du coup de sifflet final (88ème) Sara Gunnarsdottir a marqué un troisième but pour l'OL (contre son ancien club) en déviant une puissante frappe de Le Sommer. Les protégées de Jean-Luc Vasseur ont ainsi bouclé une saison exceptionnelle en remportant la plus prestigieuse des compétitions et demeurent invaincues cette saison !