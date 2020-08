WCL - Le PSG et l'OL s'affronteront en demi-finale !

Le PSG et l'OL s'affronteront en demi-finale de la Ligue des Champions féminine, mercredi 26 août à 20h00. Les Lyonnaises sont parvenues à se hisser dans le dernier carré grâce à leur victoire 2-1 face au Bayern ; des buts signés Nikita Parris et Amen Majri. Les Parisiennes quant à elles ont battu Arsenal samedi soir, également sur le score de 2-1, grâce à des réalisations d'Antoinette Katoto et de Sign Bruun.