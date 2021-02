WCL - Les adversaires de l'OL et du PSG sont connues

L'Olympique Lyonnais féminin et le Paris Saint-Germain féminin savent à quoi s'en tenir pour les 8èmes de finale de la Women's Champions League. Les tenantes du titre lyonnaises, qui ont éliminé la Juventus Turin au tour précédent, affronteront les Danoises de Brondby. Les Parisiennes, tombeuses des Polonais du Gornik Leczna lors des 16èmes, seront quant à elles opposées aux Tchèques du Sparta Prague. Les matches aller se dérouleront les 3 et 4 mars prochains et les matches retour les 10 et 11 mars.