WCL - Les compos probables de Lyon - Wolfsburg

Après avoir éliminé Paris en demi-finale, l'Olympique Lyonnais va tenter de soulever la septième Ligue des Champions féminine de son histoire, la cinquième de suite. L'exploit serait colossal. A douze heures du rendez-vous, place à un point sur les compos probables du choc.

Dans l'ombre de la Champions League, la Women... Champions League va dévoiler son épilogue ce soir (20h). Au Stade Anoeta de San Sebastian (Pays Basque), Lyon peut un peu plus rentrer dans la légende face à Wolfsburg. Déjà intouchable, l'OL a l'occasion de s'imposer pour la septième fois dans l'épreuve, un record évidemment pour une compétition qui n'existe que depuis 2001.

Et à l'occasion de ce choc, les Fenottes ont l'opportunité de remporter la C1 pour la cinquième année consécutive. L'entraîneur Jean-Luc Vasseur ne devrait pas bouleverser ses plans et lancer un 4-2-3-1 avec ses habituelles leadeuses. La capitaine Wendie Renard en défense et Eugénie Le Sommer en pointe qui sera bien épaulée par Dzsenifer Marozsán, Amel Majri et Delphine Cascarino. Toujours blessée, Ada Hegerberg sera la grande absente de cette finale. Côté Wolfsburg, pas d'absent, et une soif intacte de gagner une troisième Ligue des Champions six ans après sa dernière victoire.

VFL WOLFSBURG - OLYMPIQUE LYONNAIS

Wolfsburg : Abt - Doorsoun, Goessling, Janssen, Wedemeyer - Huth, Engen, Popp (cap), Rolfo - Harder, Pajor

Lyon : Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard (cap), Karchaoui - Gunnarsdottir, Kumagai - Cascarino, Marozsan, Majri - Le Sommer