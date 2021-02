Winamax : le meilleur site de paris sportifs pour les amoureux de foot ?

Winamax a été créé en 1999. La société s’est fait connaître comme une des plateformes les plus populaires pour le Poker en ligne. Ce n’est que récemment qu’elle s’est imposée sur le marché des paris sportifs. En effet, la plateforme est devenue le site préféré des parieurs en matière de football. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Est-ce qu’il y a un bonus intéressant pour les parieurs ? On vous dit tout en détail.

Comment s’inscrire sur Winamax ?

Pour faire des paris sur le foot sur Winamax, il est obligatoire d’ouvrir un compte. Vous ne devrez indiquer que des informations véridiques, car les jeux de hasard sont très réglementés en France. Ainsi, cette activité est interdite aux mineurs ou à certaines personnes. En ce qui concerne l’inscription, il y a quelques étapes à suivre :

Phase 1 : rendez-vous sur le site en le cherchant sur un moteur de recherche. Cela est très facile et il n’y a pas de difficulté particulière durant cette étape.

Phase 2 : lorsque vous êtes sur la plateforme, cliquez sur le bouton « s’inscrire » qui se trouve en haut à droite du site.

Phase 3 : complétez les informations requises (compte bancaire, nom, prénom, date de naissance.

Phase 4 : envoyez les pièces justificatives demandées, il peut s’agir d’une pièce d’identité ou un RIB à votre nom.

Phase 5 : vous allez recevoir un code de validation après que le bookmaker a vérifié votre profil. Cela peut prendre un mois selon le contexte.

Après toutes ces étapes, votre compte est finalisé et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités relatives aux sites. En pratique, la procédure est assez simple et rapide.

Bénéficiez d’un bonus de bienvenue important pouvant aller jusqu’à 100 euros

D’après Varieur Montague, un spécialiste reconnu des paris sportifs, les joueurs donnent une importance fondamentale aux bonus de bienvenue. Ainsi, Winamax propose un remboursement de 100 euros en cash à l’inscription. Pour être un peu plus précis, la plateforme rembourse le premier pari en argent réel s’il est perdant.

Certes, le bonus n’est pas aussi élevé que sur certains sites, sachez par exemple que Pasinobet Bookmaker offre une somme un peu plus élevée (110 euros) pour les nouveaux venus.

Comment est l’offre de paris sur le football de Winamax ?

Il n’y a qu’une chose à dire sur l’offre de Winamax : tout est complet surtout si vous aimez le foot. Vous allez pouvoir parier sur les disciplines majeures comme :

Le football : des ligues, des coupes, des championnats, des matchs internationaux

Les sports mécaniques : le rallye, la formule 1

Les sports de combat : le karaté, la boxe

Les sports d’équipe : le volley, le handball, le rugby ou encore le basketball

Vous aurez l’embarras du choix sur les sports. À chaque jour et à chaque semaine, il y aura toujours des rencontres pour les parieurs. On a été agréablement surpris sur la variété des sports proposés. Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer sur Winamax.

De plus qu’il y a de nombreux challenges et promotions proposées par l’opérateur. Pour le moment, c’est très ponctuel, mais l’entreprise assure que cela va changer dans les mois à venir. On aura ainsi un système de compétition entre les parieurs et bien d’autres encore.

L’application mobile de Winamax

En France, le smartphone est devenu indispensable pour des millions de personnes. Ainsi, le bookmaker Winamax propose une version mobile de son site. Autant dire tout de suite que l’on est en présence d’une application complète et aboutie. Elle reprend toutes les fonctionnalités que l’on trouve sur la plateforme. Il faut aussi noter le travail impressionnant des développeurs puisque tout a été fait de manière ergonomique et fluide. Il n’y a pas de ralentissement notable ou encore de bug à relever. Que vous soyez un adepte des mobiles Android ou un aficionado de la marque à la Pomme, vous allez trouver votre compte, car l’appli est dispo à la fois sur Google Store et sur App Store.

Winamax : le bookmaker des footeux

Winamax reste une société expérimentée en ce qui concerne les paris sportifs. Son offre sur le football demeure assez large, vous y trouverez les compétitions majeures. De plus, vous pouvez aussi bénéficier d’une retransmission en direct de certains matchs de foot.

Si vous souhaitez faire des paris sur les matchs de foot, Winamax reste la référence.

Sachez que cet opérateur est digne de confiance, car il est soumis à de nombreuses obligations légales. Sur ce point, il est surveillé de près par l’ANJ qui n’est autre que l’autorité publique responsable de la protection des consommateurs. Pour en savoir davantage sur les missions de cette agence, cliquer ici.