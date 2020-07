Wolverhampton - Nuno Espirito Santo sur le point de prolonger

Arrivé sur le banc de Wolverhampton en 2017, Nuno Espirito Santo réalise un travail exceptionnel. En seulement trois saisons sous sa houlette, les Wolves (7èmes) sont passés de la Championship à la course à l'Europe en Premier League. Et selon The Mirror, l'aventure entre le technicien portugais de 46 ans et le club anglais n'est pas prête de se terminer. Initialement sous contrat jusqu'en 2021, il devrait prolonger de deux saisons supplémentaires soit jusqu'en 2023. Les discussions ont été entamées durant la crise sanitaire, et les derniers détails de cet accord devraient être réglés très prochainement.