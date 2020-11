Wolverhampton - Raul Jimenez a été opéré d'une fracture du crâne

Cet Arsenal-Wolverhampton (1-2) a été marqué par un impressionnant duel de la tête, au bout de dix minutes. Le bruit du choc entre David Luiz et Raul Jimenez a d'ailleurs résonné dans tout l'Emirates Stadium et il en a dit long sur la violence du tête à tête. Alors que le Brésilien a pu reprendre sa place et a tenu jusqu'à la mi-temps, l'attaquant des Wolves a, quant à lui, été contraint de sortir sur civière au bout de 13 minutes, complètement K.O dans la surface. On craignait le pire pour le Mexicain, directement transféré à l'hôpital, et ce dernier a été opéré, hier, d'une fracture du crâne.

"Raul est à l'aise suite à une opération hier soir, qu'il a subie dans un hôpital de Londres" est-il écrit dans le communiqué de presse. "Il a, depuis, vu sa partenaire Daniela et se repose maintenant. Il restera sous observation pendant quelques jours le temps qu'il commence sa convalescence. Le club tient à remercier le personnel médical d'Arsenal, les ambulanciers paramédicaux du NHS, le personnel hospitalier et les chirurgiens qui, grâce à leurs compétences et à leur réponse rapide, ont été d'une telle aide. Le club demande que Raul et sa famille bénéficient désormais d'une période d'intimité, avant que de nouvelles mises à jour ne soient fournies en temps voulu."