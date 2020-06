WTF - Adil Rami écrit son autobiographie !

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail le 27 mai dernier avec le club du FK Sotchi, Adil Rami multiplie les sorties sur son compte Instagram. Hier, le Champion du Monde français en a profité pour annoncer qu’il s’est lancé dans l’écriture de son autobiographie. Pour l’écriture de ce livre qui sera, sans nul doute, rempli d’anecdotes croustillantes, l’ex-marseillais s’est entouré de Géraldine Maillet, auteure dont la plume est qualifiée par Adil Rami de "classe, élégante, intelligente".

"Sans filtre", voilà comment le franco-marocain de 34 ans livrera au public le récit de sa vie personnelle et de footballeur. L’ouvrage sera donc l’occasion pour lui de répondre à "tout ce qu’il s’est dit sur lui et sa vie privée dans le monde du football". Le natif de Bastia promet, en prime, de ne pas “dénaturer” les événements retraçant sa vie, et demande un peu de patience à son audience avant de dévoiler cette autobiographie.