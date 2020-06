WTF - Adil Rami et son admiration pour Jean-Michel Aulas

Dans une interview à So Foot, Adil Rami s'en est pris une nouvelle fois à Jacques-Henri Eyraud, en confiant son impatience de le voir quitter l'OM. Mais le pied-de-nez du champion du Monde à son ex-président ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a ensuite fait l'éloge de son pire ennemi du moment, un certain Jean-Michel Aulas. "Il y a de grands présidents en France, mais à mes yeux, il (Eyraud) n'en fait pas partie", a expliqué le défenseur de 34 ans. "Laurent Nicollin à Montpellier, par exemple. Bon, le numéro un incontestable, c'est Aulas. Quand tu l'as contre toi, tu grinces des dents. Il a un peu pété les plombs avec le coronavirus, mais c'est le meilleur", a poursuivi Rami. "Franchement, à Marseille, j'espère qu'il y aura le Qatar (sic) ou n'importe qui d'autre qui va reprendre le club, pour qu'on puisse enfin rivaliser en Ligue des Champions et contre Paris."

Pour rappel, Rami conteste toujours son licenciement pour "faute grave" en août 2019, à l'Olympique de Marseille, et son audience devant les prud'hommes est prévue le 8 octobre prochain. Depuis son départ du Vélodrome, il a enchaîné deux expériences peu glorieuses à Fenerbahçe, puis Sotchi et se retrouve désormais libre de tout contrat.