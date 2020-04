WTF - Antoine Griezmann impressionne Gotaga sur Call of Duty Warzone (vidéo)

Le confinement d'Antoine Griezmann se passe à merveille puisqu'il en a profité pour lancer et booster sa chaîne Twitch (une plateforme de streaming spécialisée dans les jeux-vidéos) avec son frère. Et visiblement, le gaucher s'entoure bien puisqu'il réalise des lives avec Gotaga, l'un des plus gros joueurs français. Et pourtant, le spécialiste jeux-vidéos a été impressionné par un "kill" réalisé par le champion du monde 2018.

