WTF - Benzema, une reconversion dans la boxe ?

En attendant le choc face à Manchester City en Ligue des Champions, Karim Benzema (39 ans), l'attaquant du Real Madrid (46 matchs cette saison, 26 buts, 10 passes) s'est à nouveau prêté au jeu des questions-réponses sur sa chaîne YouTube. Grand passionné des sports de combat et admirateur du boxeur américain Mike Tyson, il ne s'est pas montré contre l'idée de monter, une fois sa carrière terminée, sur le ring afin de disputer un match de boxe thaïlandaise.

Interrogé à ce sujet par son ami Fouad Ezbiri, champion de sport de combat, KB9 répond : "je kiffe les sports de combat, j’aime bien m’entraîner, on s'est déjà entraîner. Après le foot pourquoi pas m’entraîner avec toi six mois et si tu penses que je peux être prêt pour un combat, pour moi il n’y a pas de problème, je suis partant".