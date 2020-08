WTF - Cavani zappé de l'affiche des 50 ans du PSG...

Pour son 50ème anniversaire, le PSG a publié une affiche sur ses réseaux sociaux sur laquelle figurent les plus grands joueurs passés par le club. On distingue notamment Safet Susic, George Weah, Raï, Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Thiago Silva. Mais un joueur, et pas des moindres, manque à l'appel. Il s'agit d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club (200 buts)...

Cet oubli a forcément été remarqué par les internautes et n'a pas manqué de faire réagir. Pour rappel alors qu'il était déjà sur le départ, El Matador, arrivé en 2013, avait refusé de prolonger son contrat de deux mois supplémentaires ce qui lui aurait permis de jouer la fin de saison avec Paris.