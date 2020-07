WTF - Erling Haaland se fait virer d'une boite de nuit ! (vidéo)

De retour en Norvège après la fin de saison du Borussia Dortmund, Erling Haaland (19 ans) s'est fait remarquer, cette fois-ci, hors des terrains de football. Sur les images qui ont fait le tour de la toile, l'attaquant vedette parait très énervé et ne semble pas digérer le fait d'être viré puis raccompagné de force vers la sortie d'une boite de nuit par la sécurité...

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS