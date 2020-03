WTF - Espagne : un casteur apprend à des footballeurs à jouer à un jeu vidéo

Alors que les clubs anglais jouent au morpion sur Twitter, certains joueurs préfèrent s'en remettre aux jeux vidéos pour affronter cette mise en quarantaine due au coronavirus. Toujours sur Twitter, le casteur espagnol Ibai Llanos a partagé une vidéo dans laquelle on le voit expliquer les règles du jeu League of Legends à Sergio Reguilon, Borja Iglesias, Achraf Hakimi et Thibaut Courtois, quatre joueurs professionnels. Très impliqué dans sa tache, Ibai llanos a même eu recours au logiciel Paint pour expliquer les règles en dessin.

Explicándole a cuatro futbolistas profesionales lo que es LoL pic.twitter.com/Y9klB7wFEw — Ibai (@IbaiLlanos) March 14, 2020