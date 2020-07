WTF - France : Rami diffuse des images exclusives de la soirée de l'extincteur en Russie (vidéo)

Pour fêter les deux ans du sacre en Russie, Adil Rami a diffusé quelques secondes de la soirée extincteur des Bleus en Russie. Le défenseur, extincteur à la main, a aspergé ses coéquipiers avant de faire vider l'hôtel à 5h du matin.

"Je jouais à Fortnite dans ma chambre. Dans les couloirs, ça chantait, ça chantait, et les mecs tapaient chambre par chambre pour réveiller. J'ai senti la tempête arriver vers moi. Dès qu'il y en avait un qui avait le malheur d'ouvrir sa porte, ils retournaient les lits, les machins, etc. Moi j'avais pris un extincteur dans ma chambre. Sécurité, on sait jamais, contre les gamins. Et là je sors pour savoir ce qu'il se passe, y a Ben Mendy qui bloque la porte avec son pied. (...) Je suis parti en courant, j'ai dégoupillé l'extincteur et quand ils sont rentrés, ghostbuster. Sincèrement, j'ai eu peur, car quand j'ai vu l'ampleur de cette bêtise, je me suis dit : ''je vais me faire virer''. Au début, il y avait de la fumée partout dans le couloir. Je ne connaissais pas le système de l'extincteur" avait déclaré Rami sur TF1.