WTF - France-Portugal : Ruben Dias justifie son coup de coude sur Olivier Giroud

Auteur d'un vilain coup de coude sur Olivier Giroud dès les premières secondes de France-Portugal (0-0), Ruben Dias a justifié son geste après la rencontre. Le nouveau défenseur de Manchester City, qui retrouvera l'international français dans les prochaines semaines en Premier League, est brut de décoffrage.

"Les duels font partie du jeu, a déclaré le défenseur de Manchester City à l'issue de la rencontre. Aucun joueur ne prévoit de prendre un carton jaune aussi tôt. Au moment où j'étais sur le point de sauter, il a cherché le contact avec moi pour me bloquer et j'ai fini par le frapper. Ce ne sont pas des mouvements auxquels on peut s'attendre et il faut réagir et savoir comment y faire face" a-t-il déclaré.