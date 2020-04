WTF - Franck Ribéry veut attaquer Karine Le Marchand en justice !

Franck Ribéry n'a pas apprécié. Il y a quelques jours, l'attaquant français de la Fiorentina (37 ans) se retrouvait la cible d'une moquerie de Karine Le Marchand, via son compte Instagram, l'animatrice de M6 postant une photo de lui avec une légende volontairement écrite dans un français imparfait : "pour le sauvement de la nation du pays... restons confits". Cette boutade n'a probablement pas fait rire grand monde, mais elle a surtout déclenché l'ire du joueur, qui s'apprête à riposter. D'après RMC, Ribéry a effectivement décidé d'attaquer Karine Le Marchande pour "injure publique au travers de l'usage d'un photomontage".

"Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit", écrit l’avocat du vice-champion du Monde 2006. "Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible." Néanmoins, le clan Ribéry aimerait "trouver une issue sur un terrain autre que judiciaire", d'autant plus dans cette période de pleine crise sanitaire. Un mea-culpa de la présentatrice pourrait permettre de tout remettre à plat.