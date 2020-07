WTF - Kevin Mayer défie Kylian Mbappé !

Dans un dossier consacré à Kylian Mbappé, France Football a eu la bonne idée d'interroger Kevin Mayer, recordman du monde et vice-champion olympique de décathlon, sur la technique de course du jeune attaquant parisien (21 ans). "Il m'interpelle. Il a quelque chose de différent au niveau de la foulée. D'un point de vue athlétique, il possédait, dès ses débuts, des qualités que les autres n'ont pas", analyse l'athlète montpelliérain (28 ans), dithyrambique, mais réaliste. "Il court un peu mieux que les autres, c'est sûr. Après, je n'irais pas jusqu'à dire que sa technique de course est parfaite car il est encore loin de ce que peut faire un vrai sprinteur."

Sûr de sa force, Mayer va même jusqu'à proposer à Mbappé un duel sur la piste. "Il faudrait d'ailleurs que l'on règle un truc... Tous les fans de foot passent leur temps à faire sans cesse des comparaisons. Il faudrait que l'on essaye, non ? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d'abord qu'un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100m, c'est clairement un défi que je lui lance, là !", lâche-t-il. "Il faudrait essayer... Je ne dis pas forcément que Kylian ne va pas me battre ! Je dis qu'il ne battra jamais les vrais sprinteurs. Je pense qu'il en est loin. Après, s'il me prouve le contraire, tant mieux... (rires)"