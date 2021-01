WTF - L'agent de Cristiano Ronaldo Jorde Mendes arrive dans le cyclisme

À la tête de la Gestifute, une des plus grandes agences de joueurs de football au monde qui gère notamment les intérêts de Cristiano Ronaldo, Fabinho, Ruben Dias ou encore James Rodriguez, Jorge Mendes débarque maintenant dans le cyclisme. À 55 ans, le portugais élargit encore plus son champ d'action, lui qui a récemment mis un pied en Formule 1 en devenant l'agent de Charles Leclerc. Jorge Mendes va désormais s'occuper des carrières des deux coureurs lusitaniens João Almeida (Deceuninck Quick-Step), révélation du dernier Giro, et de Ruben Guerreiro (EF Education).