WTF - L'échange surprenant entre Guardiola et Arteta avant le choc City-Arsenal

Les émotions seront décuplées pour Pep Guardiola et Mikel Arteta, ce mercredi soir. Au-delà de reprendre la compétition après trois mois d'interruption, avec un choc que toute l'Europe du football va suivre, les entraîneurs de City et Arsenal vont surtout fêter leurs retrouvailles, six mois après qu'Arteta a quitté le staff des Skyblues pour rejoindre les Gunners. "Je suis vraiment excité à l'idée de le revoir", a confié Guardiola en conférence de presse, à la veille de la rencontre. "C'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Travailler avec lui a été un plaisir pour moi et pour toute mon équipe. J'ai l'impression qu'il est heureux à Arsenal, il y fait un super boulot."

Le coach mancunien a même indiqué avoir échangé avec son ex-adjoint quelques minutes auparavant. "On s'est envoyé un message il y a une heure et demi (mardi, ndlr). Mais ça concernait le vin qu'on boira après le match. Si la distanciation sociale le permet...", a plaisanté Guardiola. En cas de défaite ce soir, City permettrait à Liverpool d'officialiser son sacre dès dimanche, à l'occasion de son derby face à Everton.