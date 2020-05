WTF - La célébration particulière des joueurs de Salzburg après leur titre

Le RB Salzburg a remporté vendredi soir la Coupe d'Autriche en écrasant Lustelnau (D2 autrichienne) en finale (5-0). Outre ce nouveau succès du club Red Bull, son septième en neuf ans dans la compétition, la célébration des joueurs était extrêmement particulière. Crise sanitaire oblige, les joueurs ont dû célébrer leur titre en respectant la distanciation sociale sur la scène prévue. Sur les images, on voit les joueurs exulter à distance chaque fois qu'un de leurs coéquipiers soulève le trophée.

🇦🇹🏆 Jesse Marsch has his first silverware in Austria, as RB Salzburg take a 5-0 win over SC Austria Lustenau in the Austrian Cup final! pic.twitter.com/lb9yIEXAtP