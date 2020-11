WTF - La Lazio achète un avion, Luis Alberto dérape puis s'excuse

La Lazio vit un début de saison tourmenté. Neuvième en championnat, le club de Rome est surtout accusé de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire imposé par la Ligue. Hier, c'est une nouvelle polémique qui a frappé les Biancocelesti. Tout est parti de l'annonce de l'achat d'un Boeing 737 de la part du club sur les réseaux sociaux. La nouvelle a grandement fait parler et chez les joueurs aussi. Sur son compte instagram, le milieu offensif Luis Alberto (28 ans) s'est emporté : "Ils achètent des choses comme ça mais ils ne nous payent pas nous", a commenté l'espagnol.

Aujourd'hui, le numéro 10 de la Lazio a tenu à s'excuser pour ses propros. "En référence à ce que j'ai dit hier, ce n'était pas le moment de dire ça, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Je sais que ce n'est pas qu'une question d'argent, je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. Nous pensons à jouer au football, et c'est la chose la plus importante, mais quand je dis quelque chose, je ne le dis pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je veux que la Lazio travaille pour le bien de tous au club, surtout pour quelqu'un qui a des arriérés (de paiements). Je suis le premier à prendre la responsabilité, j'ai fait une erreur. Tant que je serai à la Lazio, je ferai de mon mieux, comme toujours. Pour la Lazio, j'ai aussi joué blessé et j'ai toujours tout donné", s'est justifié Luis Alberto.