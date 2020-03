WTF - Larsonneur balance un de ses coéquipiers sanctionné pendant le confinement

Confinement oblige, les footballeurs français doivent s'organiser pour parvenir à garder la forme en vue d'une possible reprise de la saison, tout en respectant scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Gautier Larsonneur (23 ans, 27 matches joués en Ligue 1 cette saison), le gardien de but du Stade Brestois, y parvient, s'autorisant quelques joggings, tout en prenant grand soin de rester dans un périmètre d'un kilomètre autour de son lieu de vie. Mais, visiblement, tous les joueurs du promu breton ne sont pas aussi appliqués que le dernier rempart.

"Je vais un peu courir autour de chez moi, car j’ai des sentiers. Mais un joueur professionnel du Stade Brestois a pris une amende de 135 euros, en courant à plus de 1,8 kilomètre de chez lui", a dévoilé le portier brestois à nos confrères de So Foot. "Je ne dis pas qu’on mérite un passe-droit, mais je pense qu’on pourrait avoir une certaine autorisation pour aller courir. Car c’est quand même notre métier, et on se doit de garder notre physique", a-t-il conclu. Si dans l’entretien, Gauthier Larsonneur a gardé l’identité du joueur secrète, il l'a finalement dévoilée ce lundi sur Twitter, révélant que c'est l’arrière droit du SB29, Julien Faussurier, qui a écopé de l’amende.