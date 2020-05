WTF - Le FC Séoul remplace ses supporters... par des poupées sexuelles !

Alors que la rencontre opposant le FC Séoul à Gwangju (1-0) se disputait à huis clos, des poupées gonflables (une trentaine) étaient soigneusement disposées dans le stade pour combler l'absence des supporters. Mais une vive polémique a éclaté peu de temps après, et le club a été accusé d'avoir utilisé des poupées sexuelles...

Les poupées affichaient notamment des accessoires avec le logo de la marque de sex-toys Dalcom, ce qui a été considéré comme de la publicité. Le club sud-coréen a tenté de calmer les tensions et a assuré dans un communiqué qu'il s'agissait de simples mannequins gonflables. "Nous sommes sincèrement désolés d'avoir mis nos supporters mal à l'aise. Nous nous sommes assurés dès le début qu'elles n'avaient aucun rapport avec des sex-toys" indique-t-il. En revanche, le fournisseur était bel et bien un fabriquant de sex-toys, et le dirigeant de la marque en question a pointé du doigt auprès de la BBC un "oubli" de la part du FC Séoul qui était censé "enlever tous les signes distinctifs de la marque avant le match".