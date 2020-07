WTF - Le geste fou de Boateng à l'entraînement avec Besiktas ! (vidéo)

Kevin-Prince Boateng a marqué les esprits à l'entraînement avec Besiktas. Le milieu offensif de 33 ans a inscrit un but somptueux en reprenant un centre d'un geste acrobatique et spectaculaire. Cette saison, l'international ghanéen comptabilise 3 buts et 1 passe décisive en 10 rencontres avec le club turc.

Ce geste de Kevin-Prince Boateng à l'entraînement 😳pic.twitter.com/vrK8hXogAf — La Minute Football (@minutefootball) July 19, 2020