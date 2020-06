WTF - Le nouveau look de Sergio Ramos

Suite à l'interruption des compétitions pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs de football réapparaissent parfois sous des traits différents lors de la reprise. C'est notamment le cas de l'emblématique défenseur central et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos (34 ans). Sur les pelouses du centre d'entraînement madrilène, le numéro 4 de la Maison Blanche (25 matches en Liga cette saison, 5 buts) arbore désormais un style que l'on pourrait qualifier de "viking", avec des cheveux assez longs et une barbe imposante. Un changement de look qui enflamme déjà la toile et qui suscite, évidemment, de vives réactions ! Qui sera le prochain ?

[#LaLiga🇪🇸] Nouveau look pour Sergio Ramos ✂️ 🧔



Top ou flop ? pic.twitter.com/rao68Q1wmr — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 7, 2020