WTF - Le président de Trabzonspor craint pour les mariages en raison du coronavirus

Le championnat turc est l'un des derniers championnats européens où une suspension n'a pas encore été proclamée. Alors que les matchs se sont disputés le weekend dernier, plusieurs joueurs ont fait part de leur volonté d'arrêter de jouer. Ce mardi, la fédération turque doit se réunir afin de décider de la suite, ou non, du championnat. Or, Ahmet Agoglu, le président de Trabzonspor, craint une multiplication des divorces dans le pays si le football venait à être arrêté.

"En Turquie, le football est ce qui permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser, d'occuper leur esprit. Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d'ici un mois, on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces" a-t-il déclaré.