Pendant le confinement, les joueurs de foot sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Ils n'hésitent pas à partager des moment de leurs journées et s'adonnent à des activités toutes plus farfelues les unes que les autres. Lewandowski lâche quelques pas de danse, les frères Ayew s'essayent au PQ challenge et Toni Kroos affiche sa facilité technique.

