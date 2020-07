WTF - Les supporters d'Arsenal s'enflamment pour un clin d'oeil d'Aubameyang

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse de faire parler outre-manche et plus particulièrement du côté des supporters d'Arsenal qui n'espèrent qu'une chose : voir leur buteur (dont le contrat expire en 2021) prolonger l'aventure. A l'affût du moindre signe de la part de l'attaquant gabonais, les fans se sont enflammés hier soir après que l'ancien stéphanois ait répondu à la requête d'un internaute, lors d'un live Instagram avec son frère.

"Fais un clin d'oeil si tu vas prolonger", lui indique un fan par écrit lors du live. Quelques secondes plus tard, comme demandé, Aubameyang fait une série de clins d'oeil, avec exagération, le tout accompagné d'un large sourire. Un signe pas franchement évident mais qui a suffit à convaincre les supporters d'Arsenal qu'il compte bien prolonger son contrat. Pour rappel, le Gunner (31 matchs de Premier League, 19 buts) avait entretenu le mystère autour de son avenir en juin dernier, alors que son entraîneur Mikel Arteta s'était quant à lui montré très optimiste concernant une extension de contrat pour son joueur.

Video: Pierre-Emerick Aubameyang ‘blinking’ because he’s signing a new contract at Arsenal on Instagram Live. 😉 [@oscarmallett] #afc pic.twitter.com/P3YUFNrrdL