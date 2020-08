WTF - Luis Fernandez vole dans les plumes de Raymond Domenech !

Raymond Domenech prend très à coeur son rôle de président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, et ne manque jamais une occasion de critiquer leurs homologues étrangers. Depuis le retour de la Ligue des Champions, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola et plus récemment Julian Nagelsmann en ont pris pour leur grade sur le compte Twitter de l'ancien sélectionneur des Bleus.

Des critiques, souvent acerbes, qui ont fini d'agacer Luis Fernandez. Toujours sur le réseau social, l'ex-coach du PSG s'en est pris à Domenech en lui demandant de respecter le travail des entraîneurs étrangers. "Eux au moins, ils font descendre leurs joueurs du bus pour aller s'entraîner", a-t-il ajouté, en référence, bien sûr, au fiasco du Mondial 2010 à Knysna.