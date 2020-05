WTF - Mario Balotelli a 'essayé de manger des cailloux' durant le confinement

Au cours d'un live instagram, Mario Balotelli est revenu sur sa période de confinement. L'attaquant italien a, comme son habitude, lâché quelques expressions bien drôles, puisqu'on l'imagine bien en galère durant le confinement.

"Je devenais fou les semaines précédentes car j'étais seul. Ma fille vit à Naples, mon fils se trouve à Zürich, ma mère doit se protéger et mes frères sont en quarantaine avec leur famille. J'étais seul. Les premiers jours, j'ai mangé des boîtes et en carton et j'ai essayé de manger des cailloux. Je ne sais vraiment pas cuisiner, mais heureusement, j'ai pu me faire livrer de la nourriture après quelques jours" a-t-il déclaré.