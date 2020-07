WTF - Neuer déclenche une polémique avec des chants extrémistes

Manuel Neuer, qui a récemment prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023, s'est malencontreusement retrouvé au coeur d'une polémique. Actuellement en vacances en Coatie, à Dubrovnik, aux côtés de l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic, le portier allemand a, sans le savoir, entonné un chant croate considéré comme fasciste.

Le groupe à l'origine de la chanson (devenue un véritable chant des supporters croates) est interdit dans plusieurs pays européens, et celle-ci est même réprimandée par SOS Racisme pour ses paroles à caractère "nationaliste, agressif et violent" ainsi que pour son incitation à la haine.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ