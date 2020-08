WTF - Neymar suspendu pour la finale de la LDC ?

Et si Neymar était privé de finale de Champions League ? La rumeur a parcouru internet cette nuit et fait frissonner quelques supporters parisiens, après que nos confrères du Sun ont émis cette hypothèse en voyant le Brésilien échanger son maillot avec le défenseur de Leipzig Marcel Halstenberg.

Le tabloïd britannique explique dans le contexte sanitaire actuel, cette marque de fair-play n'est plus à encourager et qu'elle pourrait même conduire à une mise en quarantaine. Il s'appuie sur le protocole de reprise publié par l'UEFA, qui stipule qu'il est "recommandé aux joueurs de ne plus échanger leurs maillots". Mais il ne s'agit que d'une recommandation et il ne fait aucun doute que l'instance autorisera le numéro 10 parisien à s'aligner contre le Bayern Munich ou l'Olympique Lyonnais.