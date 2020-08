WTF - Nicolas Anelka révèle avoir failli signer à l'OM

Formé au PSG avant son départ pour Arsenal, en 1997, à l'âge de 17 ans seulement, Nicolas Anelka aurait ensuite pu rejoindre l'Olympique de Marseille, en 1998. C'est ce qu'il explique dans une interview accordée à Konbini, en marge de la sortie de son documentaire sur Netflix. "J’étais à l’époque à Arsenal et ils étaient intéressés par moi. J’ai eu une discussion avec Rolland Courbis (alors coach de l’OM, ndlr), et effectivement, c’est vrai qu'il y a eu une discussion entre nous et que ça aurait pu se faire...", confirme l'ex-attaquant (41 ans), retraité depuis 2015. Après deux saisons chez les Gunners, Anelka était finalement parti au Real Madrid, en 1999, avant de retourner au PSG en 2000.

Sa passion pour Andre Agassi, son enfance avec Omar Sy, son album avec Doc Gynéco...Voici 9 choses que vous ne saviez pas sur Nicolas Anelka à l'occasion de la sortie du documentaire "Anelka : l'incompris" sur Netflix pic.twitter.com/GP3FVNX0JA — Konbini sports (@Konbinisports) August 4, 2020