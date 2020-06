WTF - PSG/OM : Joey Barton raconte son chambrage sur Ibrahimovic

Passé par l'OM entre 2012 et 2013, Joey Barton aura réussi à marquer les supporters marseillais, et les observateurs du foot français en général, notamment pour son échange avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un match de Coupe de France. Le milieu de terrain anglais, réputé sanguin, s'était moqué du physique de l'attaquant suédois en lui faisant remarquer la proéminence de son nez.

"Le PSG avait toutes ses superstars et ils étaient très arrogants, je trouve", raconte Barton dans une interview à L'Equipe, ce dimanche. "Même avec la presse, quand Zlatan passait devant les journalistes sans un mot ni un regard... Je m'étais dit : 'OK, je m'en fous de qui tu es'. Tu parles mal de tout le monde dans le pays, quelqu'un doit dire non. Je n'accepte le mépris de personne."