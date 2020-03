WTF - Quand Layvin Kurzawa se maquille pour passer le temps (vidéo)

Chez Layvin Kurzawa, on s'occupe comme on peut durant le confinement. Le latéral du PSG s'est, en effet, maquillé avant de se filmer sur tik tok pour reproduire une vidéo qui a fait le buzz ces derniers mois sur la toile d'une enfant se maquillant. Riqui Puig, de son côté, a montré qu'il était doué avec une spatule et une balle de ping pong ! Enfin, Serge Aurier danse pour amener un peu de joie.

