WTF - Quand les Crocodiles s'essayent au basket... (vidéo)

En raison d'un temps pluvieux, les Crocodiles du Nîmes Olympique se sont entraînés en intérieur en ce vendredi matin. Après un réveil musculaire studieux, les joueurs du club gardois se sont essayés au basket-ball et force est de constater que les pensionnaires des Costières sont bien plus adroits avec les pieds qu'avec les mains... Dans une vidéo réalisée sans trucage publiée par le club sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir de nombreux joueurs nîmois tenter de rentrer des tirs à trois points. Seul Yassine Benrahou, face au panier, est parvenu à sauver l'honneur derrière l'arc, mettant fin à une série d'incroyables ratés.

Séquence réalisée sans trucage. pic.twitter.com/gGuwxhoods — Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 24, 2020