WTF - Quand Maurizio Sarri allume une cigarette en plein match...

Hier soir, lors du match entre la Juventus et l'AS Rome, l'entraîneur Maurizio Sarri a été surpris en train d'allumer une cigarette en tribune après seulement 27 minutes de jeu ! Même si le coach italien a tenté d'être discret, cette drôle d'action n'est pourtant pas passée inaperçue à la télévision et a bien amusé les internautes. Pour son dernier match de championnat, la Vieille Dame s'est finalement inclinée (3-1) et affrontera l’OL, vendredi prochain (21h00) pour le 8ème de finale retour de Ligue des Champions.

👀 Ni vu ni connu... pic.twitter.com/Fswhl8FcQy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 1, 2020