WTF - Robert Lewandowski en mode rappeur (vidéo)

Serial buteur du Bayern Munich (25 buts et 3 passes décisives en 23 matches de Bundesliga cette saison), Robert Lewandowski (31 ans) a profité de cette période de confinement pour s'essayer au rap. Dans une vidéo postée sur son compte Tik Tok, l'attaquant polonais (112 sélections avec les A, 61 buts) du club bavarois s'est prêté à une petite chorégraphie de danse sur le titre « Rockstar », de DaBaby et Roddy Ricch.

Dont't take life to serious, have fun 😉😀 ##rockstar ##fyp ##foryou