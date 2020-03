WTF - Rothen applaudit Benzema des deux mains

Au cours d'un live Instagram Benzema, en discussion avec son comparse Mohamed Henni, à lancé une punchline à destination d'Olivier Giroud. "On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Et je sais que je suis la F1." Une phrase qui a très rapidement fait le buzz. Jérôme Rothen, au micro d'RMC, a tenté de défendre KB9. "Moi, ça ne me choque pas du tout parce qu'il a dit la vérité tout simplement" affirme le consultant dans un premier temps. Selon lui, "il faut arrêter avec le footeux qui n'a pas le droit de parler, ni de dire ce qu'il pense. A l'arrivée, tout le monde va se faire chier". Le membre de la Dream Team RMC prétend même que "tout le monde pense et sait qu'il y a trois classes d'écart entre Giroud et Benzema".

Rothen poursuit, "et ce n'est pas rabaisser Giroud. Même Karim le dit dans l'interview: Giroud a une carrière fantastique, il a gagné des titres. Si tu me parles de qualités intrinsèques entre Giroud et Benzema, il y a trois mondes d'écart. Ça choque qui qu'il le dise?". Il rajoute finalement, "(Benzema) dit aussi: "si vous me comparez à Ronaldo le Brésilien, je suis le karting". Il se rabaisse à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il aurait eu un peu plus de respect sur la façon de s'exprimer s'il y avait eu une vraie complicité entre Giroud et Benzema. Ce n'est pas le cas. Il ne l'a pas insulté et dit même qu'il a gagné des titres et bravo à lui. Il met ça en avant, il ne le rabaisse pas, il ne dit pas que c'est un tocard".