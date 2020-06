WTF - Tony Vairelles veut lancer une émission de télé-réalité dans le foot !

L'ancien attaquant international de l'Equipe de France, Tony Vairelles, qui a mis fin à sa carrière de footballeur en 2011, a des idées plein la tête. En effet, il vient de dévoiler un nouveau projet qu'il qualifie de "talent show" à nos confrères de L'Est Républicain. Ce concept de télé-réalité est tourné autour du football, les candidats seront tous en lice pour remporter un contrat de footballeur professionnel.

"Il y aura quatre jours de détection pour des footballeurs venant de toute la France. On fera des tests techniques, physiques et des petits matchs", dévoile l'ancien buteur de Lens. A 47 ans, Vairelles a tout prévu : "à l’issue de ces quatre jours, un groupe sera sélectionné pour vivre un petit mois dans un centre de formation. Les joueurs retenus se prépareront comme des pros, encadrés par des coaches diplômés qui ont déjà entraîné en L1". L'enjeu réside dans le fait qu'au fil de l'émission, les candidats seront éliminés. "À la fin de l'aventure, il y aura un match contre une équipe professionnelle", et le gagnant de l'émission décrochera "un contrat pro". Il précise également la présence d'un jury "composé de personnalités comme Marius Trésor, Steve Savidan, Pascal Olmeta et Olivier Rouyer". En s’inspirant "des émissions qui ont révélé des chanteurs ou chanteuses" il espère pouvoir "faire la même chose dans le foot".