WTF - Un acteur de la Casa de Papel déclare sa flamme à l'OM

Luka Peros, l'acteur qui porte le surnom de "Marseille" dans le casting de la saison 3 de La Casa de Papel, a clamé son amour pour l'OM, au cours d'un entretien accordé à La Provence. Il revient notamment sur la ferveur qui règne au stade Vélodrome, une "atmosphère" qui l'a véritablement "marquée". L'acteur croate raconte : "le match contre Lyon (2-1 en novembre dernier), les supporters, les chants, les applaudissements. L'ambiance était spectaculaire (...) c'était insensé, je n'ai jamais vu ça".

Parmi les joueurs olympiens, avec qui André-Villas Boas "fait un travail magnifique", Luka Peros a eu la chance de rencontrer "Pipa (Darío) Benedetto, Duje Caleta Car, et plus brièvement Alvaro (Gonzalez) et (Dimitri) Payet", qui d'ailleurs, "aiment" tous la célèbre série espagnole. Une expérience savoureuse à ses yeux, à la suite de laquelle le club a pris la peine de lui "envoyer un maillot avec les autographes de Mandanda, Payet, Alvaro, Strootman". Visiblement touché par cette attention, le Croate suit même les matchs de Marseille depuis son pays. Il fait également part de son rêve de "revenir pour découvrir un peu plus la ville", en effectuant certainement au passage, un détour par le Vélodrome.