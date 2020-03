WTF - Une photo de Neymar déclenche la polémique

La planète football est à l'arrêt depuis deux semaines à cause de la propagation fulgurante du coronavirus. En voyant l'épidémie se répandre sur le territoire français, Neymar avait préféré rentrer au Brésil, dans son pays natal. Mais alors que la situation s'aggrave à l'échelle mondiale, et que le virus prend de plus en plus d'ampleur en Amerique du Sud, la star du PSG a posté une photo sur Instagram qui fait polémique.

Le coronavirus a déjà fait plus d'une cinquantaine de morts au Brésil, mais pour le moment aucun confinement total n'a été prononcé par le président Jair Bolsonaro. Une situation grave, dont Neymar n’a pas vraiment l'air de se soucier non plus. Il a récemment posté une photo en train de jouer au beach-volley avec des amis, montrant des gestes en total contradiction avec les recommandations de l'OMS. En effet, une attitude plus conforme au contexte de crise sanitaire est attendue de la star mondiale, qui a pourtant affiché à plusieurs reprises son soutien envers le personnel hospitalier, dans des vidéos relayées sur ses réseaux sociaux et par le PSG.