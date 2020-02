Youth League - Coronavirus : les matchs de Lyon et Rennes reportés ?

Initialement programmés mardi prochain, respectivement à 13h et 14h, les 8es de finale de Youth League de l'Olympique Lyonnais (contre l'Atalanta Bergame) et du Stade Rennais (contre l'Inter Milan) ont été reportés d'une semaine (le mardi 10 mars), comme on peut le constater en consultant le calendrier de la compétition sur le site officiel de l'UEFA.

Les deux rencontres, prévues en Lombardie, une région d'Italie particulièrement touchée par le coronavirus, font l'objet d'une attention toute particulière de l'instance européenne, saisie il y a quelques jours par les dirigeants lyonnais et rennais. D'après L'Equipe, les deux clubs français ont proposé l'inversion des lieux de rencontres, qu'ils auraient donc reçues dans l'Hexagone, ou leur reprogrammation sur terrain neutre. Pour l'instant, les deux matchs sont encore censés se dérouler à Bergame et Milan.